Sottil: “Giocare ogni tre giorni ci ha messo in difficoltà, ma ora ci siamo abituati. Italiano? Ha puntato su di me fin da subito”

Il giocatore della Fiorentina Riccardo Sottil ha toccato vari argomenti nel corso della diretta sui canali ufficiali del club: “Al Mondiale simpatizzavo per il Portogallo, perché Cristiano Ronaldo è sempre stato un punto di riferimento per me. Ci tengo a fare i complimenti ad Amrabat, ma non mi sorprende perché è uno che dimostra quotidianamente la sua qualità e la sua attitudine al lavoro. Lo aspettiamo presto. Amichevoli? Anche se non ci sono punti in palio, vincere è sempre importante. Il campionato non è poi così lontano, bisogna farsi trovare pronti e riattaccare la spina subito”.

E poi ha aggiunto: “Commisso è sempre stato una figura calorosa e familiare per noi. Quando viene a Firenze ci fa molto piacere passare del tempo con lui, il suo sostegno non manca mai anche nei momenti negativi. Ogni volta che mi incrociava mi chiedeva quando sarei tornato in campo, è una persona veramente simpatica. Il mio sogno? Era quello di esordire al Franchi e l’ho realizzato. I tifosi sono fantastici, quest’anno abbiamo sentito il loro supporto in ogni singola partita, anche quelle di coppa durante la settimana”.

E infine: “Non è stato facile abituarci a giocare ogni tre giorni, ma pina piano ci siamo riusciti e anche in Conference League abbiamo rimediato a un inizio complicato passando il turno. Il play-off contro il Braga sarà duro, ma faremo di tutto per passare il turno. Il mio rapporto con Italiano? Lavorando fuori dal campo lo sto vedendo poco, però quando ci incrociamo ha sempre la battuta pronta. Siamo veramente contenti di lavorare con lui, in particolare su di me ha puntato fin da subito”.