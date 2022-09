Sottil: “I fischi? Normale quando non fai il risultato che ti aspetti, dobbiamo trasformarli in applausi”

Nel post partita di Fiorentina-RFS Riga ha parlato l’attaccante viola Riccardo Sottil a DAZN. Queste le sue parole sulla gara: “Abbiamo pareggiato una partita che dovevamo vincere. Abbiamo creato tanto ancora una volta, ma manca cattiveria. Non è possibile creare così tanto e non segnare. Me compreso. Dobbiamo ripartire, perché da una parte c’è rammarico ma dall’altra bisogna avere la testa alta e continuare. In Serie A abbiamo incontrato ottime squadre e fatto buone prestazioni. I fischi? Normale quando non fai il risultato che ti aspetti. Fa male, ma dobbiamo trasformarli in applausi.

E ancora: “A Bologna ci dobbiamo riprendere subito. Le palle gol sono allenabili, come tutto nel calcio. Si gioca in 11 e manca concretezza, quella che fa la differenza. Sono convinto che tutto questo arriverà”.