Sottil: “Il Cagliari e la sua gente mi sono entrati dentro. Potrei restare qua, ma non dipende solo da me”

In una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Riccardo Sottil, attaccante della Fiorentina in prestito al Cagliari ha parlato anche del suo futuro: “Per ora è tutto bellissimo: dall’accoglienza all’aeroporto nel mio primo giorno a Cagliari ai compagni che mi hanno fatto sentire subito uno del gruppo, come se fossi stato qui da tanti anni. Ho trovato bravissimi ragazzi oltre che grandi calciatori e questa è una sensazione positiva perché il Cagliari ha tanta qualità e può ambire a traguardi importanti. Il Cagliari e la sua gente mi sono entrati dentro. Qui sto crescendo sotto tutti i punti di vista. Ho trovato una società organizzata, una dirigenza forte che mi ha permesso di essere qui ora, un allenatore che mi sta insegnando calcio ed è l’unica cosa che voglio. Cosa accadrà a giugno? Potrei restare a Cagliari ma non dipende solo da me. Credo inoltre che adesso sia presto per pensare al futuro perché sono molto concentrato sul presente e alla voglia di far bene qui

