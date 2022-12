Sottil: “Il momento più difficile è superato. Il campo mi manca tantissimo, non vedo l’ora di tornare”

L’attaccante della Fiorentina Riccardo Sottil ha parlato ai canali ufficiali della società: “Ho passato dei mesi difficili in cui ho convissuto con il dolore. Ora però quel momento è superato, l’operazione è andata bene e adesso sto lavorando per tornare il prima possibile a disposizione del mister. Il campo mi manca tantissimo, perché il calcio non è solo un lavoro ma anche una passione. Nel momento in cui tornerò ci metterò tutta la grinta e la determinazione che ho covato in questi mesi”.

E poi ha aggiunto: “In questo periodo in cui non posso allenarmi svolgo comunque lavoro differenziato tutti i giorni. Soprattutto mi piace vivere il gruppo, sto sempre a contatto con i miei compagni per sentirmi parte di loro anche se per adesso non posso aiutarli in campo. Quest’anno tra l’altro ero partito alla grande e fermarmi sul più bello mi è dispiaciuto, ma la motivazione è sempre la stessa. Sono un giocatore diverso, più maturo, il mio obiettivo è tornare a livello di prima e magari anche di superarlo”.