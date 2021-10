L’attaccante della Fiorentina Riccardo Sottil ha parlato a DAZN prima della partita con lo Spezia: “Rispetto agli altri anni proponiamo il nostro gioco ogni partita, sia in casa che in trasferta. Facciamo tanto possesso palla ma dobbiamo essere più cinici negli ultimi venti metri. Solo in questo modo potremo fare il salto di qualità”.