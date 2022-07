Sottil: “Italiano ci chiede di essere più incisivi e ha ragione. Emozione affrontare mio padre e magari riuscirò anche a fargli gol”

MOENA – L’attaccante della Fiorentina, Riccardo Sottil, è pronto per affrontare nuove avventure in viola: “Non ho ancora immaginato il momento del debutto in Europa. Quello che mi rende felice è farlo con la Fiorentina, perché ho fatto un bel percorso con questo club”.

Quest’anno si ritrovare babbo Andrea come avversario perché sarà l’allenatore dell’Udinese: “Mio padre è carichissimo, ha una grande opportunità, che si è meritato di avere. Sarà un’emozione grandissima affrontarlo e magari fargli anche gol (ride ndr)”.

Su Gori: “E’ un giocatore forte, ha fatto sempre gol, ha avuto qualche problemino che lo ha fermato. Credo che gli manchi solo la continuità di giocare”.

Su Italiano: “Il mister dice che gli esterni sono attaccanti e devono fare gol e assist. Quest’anno ci sta chiedendo di essere più incisivi e gli do ragione. E quindi sono tutti aspetti in cui dobbiamo migliorare”.