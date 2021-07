Sottil: “Italiano ci sta chiedendo concetti nuovi, vado in campo spensierato. La fiducia della società…”

Ha esordito così in conferenza stampa l’attaccante della Fiorentina Riccardo Sottil: “L’anno a Cagliari mi è servito tantissimo. Ho avuto un tecnico come Di Francesco che mi ha fatto giocare con continuità. Poi ho avuto un infortunio, ma ho comunque trovato continuità e questo è importante. Quando vado in campo, sono spensierato e provo a fare le giocate. Italiano ci sta chiedendo concetti nuovi. Ha portato idee nuove che erano mancate negli anni precedenti. Siamo molto entusiasti di lavorare con lui”.

Sull’intesa con Vlahovic ha aggiunto: “Con Dusan ci troviamo. Ci conosciamo da tre anni, abbiamo un rapporto che va al di là del campo. La società controriscattandomi ha fatto un atto di grande fiducia. Cercherò di ripagare la Fiorentina cercando di ripagarli dentro il campo”.