Sottil: “Italiano persona schietta, ci dice le cose in faccia e noi apprezziamo questo comportamento”

MOENA – L’attaccante della Fiorentina, Riccardo Sottil, su Vincenzo Italiano e le sue frasi dette in allenamento, spiega: “Il mister quando fa quelle battute in campo, sono simpatiche e cerca di spronarci per tirare fuori il meglio. Però è schietto e ci dice le cose in faccia e questo un giocatore lo apprezza molto. I talenti ce li abbiamo anche in casa e l’Europeo è stata la dimostrazione netta di questo fatto”.

E ancora: “Il mio obiettivo è fare il massimo possibile, gol, assist, voglio dare il mio contributo per questa squadra. Concorrenza ce n’è, l’importante è che sia sana. Quella serata non posso scordarmela perché era la mia prima partita da titolare e la prima partita di Commisso. C’era una grande cornice di pubblico e un’atmosfera particolare che spero di rivivere. Si respira una bell’aria nello spogliatoio, mi piace citare il gruppo”.