Sottil, l’attestato di fiducia di Pradè, tante porte sbattute in faccia. Le precise scelte sule ali

La precisa risposta di Daniele Pradé non lascia dubbi sul futuro di Riccardo Sottil. ‘Mi aspetto il salto di qualità da Riccardo’. Il ds viola ha parlato chiaro, e adesso toccherà al ragazzo piemontese rispondere presente sul terreno di gioco. La Fiorentina ha investito tanto sul calciatore, rinunciando ai soldi del Cagliari e rinnovando fino al 2026 il contratto del ragazzo.

Sottil resterà alla Fiorentina, e sarà un calciatore centrale del progetto viola. Il ragazzo e l’entourage, ma anche la Fiorentina, hanno rifiutato nettamente e categoricamente le proposte di vari club giunte sul tavolo. Il calciatore non parte, anzi, per lui è giunto il momento di salire di livello. Sottil è andato troppo a sprazzi, anche nella passata stagione, ma quando si è acceso ha dimostrato un potenziale evidente. La dirigenza viola crede tantissimo nel giocatore e agirà di conseguenza sul mercato.

Non si andrà alla ricerca di un attaccante esterno che possa rubare la scena al classe ’99 torinese. E’ comunque possibile che un’altra ala possa entrare nella rosa viola, considerando attualmente il pacchetto di 3+1 a disposizione di Italiano. A Gonzalez, Ikone e Sottil si aggiunge infatti un Saponara fresco di rinnovo, jolly utilissimo nella passata stagione ma non attaccante esterno di ruolo. Il numero elevato di partite e la regola sulle sostituzioni definitivamente cambiata spingono a riflessioni di tipo numerico, ciò non va comunque a mettere in discussione il futuro di Sottil ed i progetti viola per il calciatore.