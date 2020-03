Sottil: “Me la sono presa con Montella per una sostituzione”. Dainelli: “Riccardo ha fatto una caz****”

Per il programma “La Giovane Italia” che andrà in onda quest’oggi su Sky, è stato intervistato l’attaccante della Fiorentina, Riccardo Sottil. Il giocatore, assieme al supervisore dell’area tecnica viola, Dario Dainelli, ripercorre la sua sostituzione (con polemica) nel corso della partita di Coppa Italia contro il Cittadella: “Il mister Montella mi aveva sostituito. Me l’ero un po’ presa perché aspettavo da tempo un’occasione per giocare dal primo minuto e volevo dare il mio contributo. E stavo facendo un’ottima partita; avevo dato un assist al mio compagno, ero in palla, avevo grande voglia quella sera. Dopo l’espulsione di Venuti me la presi col mister e gli dissi che la mia sostituzione era da evitare”.

Sullo stesso episodio, Dainelli aggiunge: “Gli ho detto che aveva fatto una cazzata (testuale ndr). Aveva tutte le ragioni tecniche del mondo, ma comportandosi in quel modo lì sarebbe passato dalla parte del torto”.