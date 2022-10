Sottil, niente da fare neanche ieri… ma il ragazzo è impaziente di rientrare. FOTO

Il calciatore della Fiorentina Riccardo Sottil non è stato convocato neanche per la sfida di ieri, vinta 5-1 contro l’Heart of Midlothian. Il classe ’99 è ancora alle prese con i persistenti problemi alla schiena. Non ci sono novità dell’ultima ora, ma il calciatore si fa sentire e non vede l’ora di tornare in campo.

Rimangono i dubbi sulla sua condizione fisica e sulla sua eventuale presenza a Lecce. Intanto, il numero 33 viola pubblica una storia su Instagram con scritto: “Can’t wait” (Non vedo l’ora). Sottil manca in campo, ormai, dalla vittoria per 2-0 contro il Verona.

Di seguito, la foto: