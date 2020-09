Sottil: “Quando mi hanno parlato di Cagliari non ci ho pensato un attimo, lì posso fare l’esterno d’attacco. Ribery? Mi dà consigli, è un fenomeno”

Per il momento lascerà Firenze in prestito ma il Cagliari vanterà un diritto di riscatto su di lui, Riccardo Sottil proverà così a sbocciare anche in Serie A e al Corriere dello Sport ne ha parlato così: “Fiorentina e Cagliari sono allo scambio dei documenti, manca solo l’ufficialità. Appena mi hanno proposto di andare in Sardegna non ci ho pensato un attimo: è una piazza sana dove c’è un bravo presidente come Giulini e Di Francesco, un allenatore che ha sempre valorizzato i giovani. Con lui posso esaltare le mie qualità nel 4-3-3 da esterno d’attacco. Io tra gli Under con più esperienza? Sì ma sono un classe 1999 e ancora non posso dare consigli ai miei compagni. Poi è normale che la Serie A ti migliora sotto tanti aspetti ma non mi sento arrivato. Ribery? Con Franck ho un bel rapporto. Mi dà tanti consigli. Io cerco di guardarlo e di rubare con gli occhi, anche perché giocando nel mio ruolo è arrivato secondo al Pallone d’Oro. Un fenomeno”.

