Sottil: “Questo per la Fiorentina è l’anno zero. Ormai Firenze è casa mia. Italiano è un allenatore molto schietto, oltre che una bella persona”

Riccardo Sottil ha parlato ai microfoni del TGR Rai Toscana, facendo il punto sul suo ritorno alla Fiorentina:

“Ho fatto un po’ d’esperienza, quella che mi serviva e adesso sono tornato alla Fiorentina. La società ha dimostrato fiducia in me e io sono pronto a ripagarla in campo”.

Il figlio d’arte continua: “Ormai Firenze è casa mia, avevo 16 anni quando sono arrivato qua. Ho fatto parte delle giovanili in viola per poi esordire in prima squadra. Gli ultras mi hanno parlato, mi hanno detto che mi vogliono bene. Queste cose fanno molto piacere e danno grande stimolo a noi giocatori. Dentro lo spogliatoio c’è la convinzione di ripartire da zero. Purtroppo in questi due anni la Fiorentina non ha brillato sotto l’aspetto dei risultati. Quest’anno è l’anno zero, si riparte. L’importante per raggiungere grandi obiettivi è creare un bel gruppo e soprattutto grande lavoro”.

Infine su Italiano: “E’ un allenatore molto schietto che dice quello che pensa in faccia alle persone, e questo un giocatore lo apprezza molto, quando oltre ad un grande mister ti trovi davanti una bella persona. Siamo contenti di lavorare con lui”.