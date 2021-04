Sottil sbotta: “Ho letto tante cose non vere sulla mia assenza in questi mesi”

Il Cagliari sta cercando di ritirarsi su in classifica e di uscire dalla zona retrocessione. Tra i sardi in questo momento non c’è l’esterno offensivo prestato dalla Fiorentina, Riccardo Sottil. Molte voci sono emerse circa questa assenza ed è così che il calciatore si è sentito in dovere di fare alcune precisazioni.

“Ho letto tante cose non vere sulla mia assenza in questi mesi – precisa il giocatore – ma sono io il primo ad essere dispiaciuto per l’infortunio e per non essere riuscito ad aiutare i miei compagni. Sono io il primo a voler rientrare appena possibile perché la domenica mi manca tanto”.

E ancora: “Ho avuto una lesione al tendine del retto femorale sinistro, un infortunio serio che mi ha costretto a saltare anche il girone di qualificazione agli Europei con la mia Nazionale. Purtroppo non sono guarito del tutto e mi servirà ancora un po’ di tempo, spero il prima possibile per entrare e raggiungere l’obiettivo che abbiamo”.