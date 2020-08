Sottil sempre più verso Cagliari: Le cifre dell’operazione

La Fiorentina è pronta a separarsi da Riccardo Sottil. L’esterno d’attacco classe ’99, infatti, è molto vicino al trasferimento al Cagliari di Eusebio Di Francesco.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il figlio d’arte presente nella rosa della viola si trasferirà in Sardegna con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a dieci milioni di euro. Sottil – si legge – è ritenuto da Di Francesco un profilo di calciatore ideale per il suo 4-3-3: giovane, talentuoso e in grado di giocare sia sulla fascia destra che su quella sinistra.