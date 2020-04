Sottil: “Sentire Commisso vicino è bellissimo, difficile trovare presidenti così. Sarà una gioia tornare in campo”

Il giocatore della Fiorentina, Riccardo Sottil è intervenuto sull’ Instagram della squadra viola: “Mi sto allenando in casa, ho comprato una cyclette, sono soddisfatto del lavoro che sto facendo”.

E sui compagni: “Ci sentiamo quotidianamente, ci aggiorniamo, siamo sempre aggiornati”.

E su cosa fa a casa: “Non è facile, ho riscoperto tante cose. E’ bellissimo ritrovare i genitori, specie per chi come me è venuto da giovanissimo a Firenze. Sono momenti bellissimi seppur questa emergenza. Mi alleno la mattina, gioco alla playstation, guardo serie tv e ascolto musica. Se il campionato riniziasse, bisogna restare in forma”.

E sul presidente della Fiorentina: “Il presidente Commisso si è fatto sentire per il nostro stato di salute, avere il presidente vicino è bellissimo. E’ difficile trovare presidenti così”.

E sulla prima cosa da fare dopo la quarantena: “Sarà una gioia tornare in campo”