Sottil si “mostra” nella vittoria dell’Under 21, prestazione incolore per un altro viola

Tanta Fiorentina anche nella vittoria dell’Under 21 di mister Nicolato. Nell’amichevole contro la Slovenia, a Lignano Sabbiadoro, gli azzurrini hanno vinto per due reti a uno.

A segnare sono stati Colpani e Melegoni al 33′ e al 37′, nel finale ha poi accorciato le misure Makto su una imperfezione del giovane viola Ranieri.

Mentre Cutrone si è riposato in vista degli impegni ufficiali, Sottil ha giocato un buon primo tempo per poi venir sostituito da Adjapong. Solo quindici minuti per Ranieri. Martedi prossimo, probabilmente, tornerà in campo Sottil ma vedremo anche Patrick Cutrone.