Sottil: “Sognavamo da anni questa partita in Europa. Jovic sa già diverse parole in italiano, ma soprattutto parla la lingua del calcio”

L’attaccante della Fiorentina, Riccardo Sottil, è stato uno tra i migliori in campo, se non il migliore nel match contro la Cremonese. Il giocatore viola a DAZN ha detto: “Delle volte un pizzico di fortuna ci vuole però penso che la vittoria sia meritata e ce la dovevamo portare a casa. Abbiamo avuto un approccio aggressivo. Abbiamo preso il 2-2 su un angolo rocambolesco, ma sono contento per la nostra vittoria e per la nostra prestazione che è stata importante”.

E poi: “Mi sento bene fisicamente. Già in preparazione ero ad un buon livello, ho fatto un precampionato forte e sono contento. Ma tutta la squadra era in palla e questo è l’importante”.

Sul Twente prossimo avversario in Conference League: “Un avversario forte, da non sottovalutare, finalmente si rigioca per l’Europa a Firenze. La sognavamo questa partita da un po’ di anni, ora dobbiamo farci trovare il più pronti possibile”.

Su Jovic: “Con Luka mi sono trovato subito bene, quando un giocatore è forte trovi subito l’intesa. Sono contento di avergli fatto l’assist, così ha già segnato in casa, si è sbloccato e speriamo ne faccia tanti altri. E’ sveglio, capisce quello che gli diciamo e qualche parolina in italiano la sa già dire, tipo “passamela”, “ci sono”, “solo”, le cose fondamentali le sa. Ma soprattutto parla la lingua del campo e basta uno sguardo per capirci”.