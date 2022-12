Sottil sulla via del recupero: l’auspicio di Pradè e quell’obiettivo personale prefissato in estate

In questa prima parte di stagione la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha dovuto fare a meno di un elemento della rosa che nel corso del ritiro estivo era apparso tra i più in forma e in costante crescita, ovvero l’esterno d’attacco Riccardo Sottil. Il giocatore viola, dopo alcuni mesi di stop e la recente operazione deve ancora ritrovare la condizione per poter allenarsi in continuità con la squadra e tornare in campo nella seconda parte di stagione.

La dirigenza viola punta tantissimo sul prodotto del settore giovanile e non lo ha mai nascosto. Prima il rinnovo firmato lo scorso anno, poi le tante belle parole spese dal ds Daniele Pradé. Le dichiarazioni più importanti in merito sono arrivate prima dell’inizio dell’attuale campionato, quando il dirigente gigliato affermò di aspettarsi in questa annata dal giocatore il salto di qualità, e anche poche settimane fa dopo l’amichevole contro l’Arezzo quando lo ha definito come un “nuovo acquisto” per il proseguimento della stagione.

A dirla tutta, nel gioco dei viola nelle partite ufficiali fino a metà novembre, si è sentita tantissimo la mancanza dei suoi strappi in velocità e dei suoi dribbling, tanto che, senza lui e Gonzalez, la manovra è apparsa tante volte lenta e poco fluida da convincere il tecnico a cambiare modulo.

Quel che è certo è che con il ritorno di Sottil, e anche di Gonzalez, la Fiorentina acquisirebbe nuova linfa necessaria sulle corsie, e il gioco sugli esterni, che Italiano predilige e di conseguenza un ritorno all’ “antico assetto tattico” sarebbe anche possibile. E con questo ritorno magari arriveranno anche più gol rispetto a quello che è stato il trend delle ultime partite giocate dalla Fiorentina. A tal proposito ricordiamo che, nel corso del ritiro estivo, Sottil aveva dichiarato che uno dei suoi obiettivi era quello di segnare almeno dieci gol in stagione: un traguardo, quest’ultimo, che tutto l’ambiente viola si augura sia raggiungibile nel minor tempo possibile.