Sottil, un mese e mezzo per ripagare la fiducia di Italiano

Riccardo Sottil, attaccante esterno della Fiorentina, tornato a inizio stagione da un prestito a Cagliari, ha ricevuto fin dall’inizio della stagione la fiducia non solo della società (che non ha voluto privarsene dandolo al Sassuolo, che lo richiedeva per abbassare i prezzi richiesti per Berardi)) ma anche di mister Italiano, che non ha mai esitato a chiamarlo in causa.

Ma ciò che emerge dalle prestazioni fin qui disputate dal classe ’99 è un andamento che convince poco, a sprazzi: basta dare un’occhiata alle statistiche per accorgersene. Su nove presenze, un gol contro l’Inter, un’espulsione ingenua a Venezia e poca concretezza. Secondo a Nico per dribbling tentati (22), solo 9 riusciti.

A un mese e mezzo dal mercato di gennaio, per Sottil è il momento di mettere in mostra il proprio valore e di ripagare la fiducia datagli, anche perché il suo ruolo di esterno è in forte carenza nella rosa viola, e a gennaio la società farà le sue valutazioni (e se potesse arrivare a Berardi tramite Sottil, forse adesso non ci penserebbe su due volte).