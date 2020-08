Sottil via da Firenze? Un’operazione di cui si farebbe fatica a capire il senso

Riccardo Sottil è a un passo dal Cagliari. Secondo il Corriere dello Sport, le parti hanno già trovato l’intesa per un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Viene dunque da chiedersi, qualora l’operazione andasse davvero in porto, che senso avrebbe per la Fiorentina. Di fatto i viola perderebbero il controllo sul giocatore, lasciando al Cagliari la scelta di tenerlo o meno al termine della stagione. Una formula che implica un non interesse della società di Commisso nei confronti di Sottil, che invece si pensava potesse essere una pedina importante per il futuro. Evidentemente non è così, e l’intenzione è quella di puntare su altri giocatori in quel ruolo. Infatti Sottil, se ben figurasse in Sardegna sarebbe riscattato, mentre in caso contrario verrebbe rimandato a Firenze più abbattuto di prima. Insomma, quella che si andrebbe a creare sarebbe una situazione in cui la Fiorentina ci perderebbe in ogni caso. E se le cose andassero davvero così, rimarrebbe più di qualche dubbio.

