Sottil: “Voglio tornare presto in Nazionale. Il battibecco con Nico? L’agonismo è sempre esistito, fuori dal campo ci divertiamo insieme”

MOENA – All’inizio della scorsa stagione era stato detto di dimostrare il valore sul campo, senza parlare di obiettivi troppo ambiziosi. Riccardo Sottil ha parlato dei nuovi compagni arrivati con esperienza europea: “Gollini era al Tottenham, Jovic era al Real Madrid. Qualcosa di Europa loro ne sanno (ride ndr). L’errore che non dobbiamo fare è sedersi dopo aver raggiunto un buon obiettivo, ma dobbiamo guardare avanti e essere pronti fin dalla prima partita”

E sulla convocazione in Nazionale con Mancini: “Ero allo stesso tempo felicissimo e anche un po’ giù, perché nelle ultime partite di campionato ero stato fuori e non mi sono potuto allenare con la squadra. Il primo giorno ho parlato con Mancini e mi aveva detto che avrebbe voluto portarmi in Nations League. Ero ancora più demoralizzato. L’obiettivo per quest’anno è sicuramente tornare a vestire la maglia azzurra”

E sul battibecco con Nico Gonzalez qualche giorno fa in ritiro: “L’agonismo c’è in tutte le squadre. Con Nico ho un bellissimo rapporto, succederà tante altre volte a me e ad altri. Son cose che nascono e finiscono in campo. Fuori cantiamo, balliamo e siamo tutti contenti. Il numero? Credo di rimanere con il 33”.