Sotto gli occhi di Pradè e Barone non basta un super Zurkoswki all’Empoli. Pari allo scadere contro il Genoa. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Finita da pochi minuti il primo anticipo della dodicesima giornata di Serie A giocato al Castellani tra Empoli e Genoa. Ad aprire il match è stato un rigore concesso agli ospiti al 12esimo, calciato e realizzato da Domenico Criscito. I padroni di casa toscani la rimontano nel secondo tempo, prima con un gol di Di Francesco al 62esimo con assist di Zurkowski, poi con lo stesso polacco in prestito dalla Fiorentina, che al 71esimo ha siglato il gol del vantaggio. A rimettere tutto in parità allo scadere ci ha pensato il subentrato genoano Bianchi, per il gol del 2-2 finale.

Da evidenziare la presenza dei dirigenti viola Pradè e Barone sugli spalti del Castellani.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Napoli, Milan 31, Inter 24, Roma, Atalanta 19, Lazio, Fiorentina 18, Empoli 16, Verona, Juventus, Bologna 15, Sassuolo, Torino 14, Udinese 11, Sampdoria, Venezia, Genoa 9, Spezia 8, Salernitana 7, Cagliari 6.