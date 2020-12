Sotto la Curva Fiesole appare uno striscione polemico: “Avete rotto il c***o, rispettate la maglia!” FOTO FN

Da qualche minuto sotto la Curva Fiesole è apparso uno striscione dai toni piuttosto polemici nei confronti della Fiorentina e dei giocatori viola. Sullo striscione si legge: “Ora basta! Avete rotto i’ c***o, rispettate la maglia!” firmato Marasma.

Arriva dunque il primo vero segnale di sofferenza da parte della tifoseria viola nei confronti di una situazione non facile per la squadra di Prandelli. Sul banco degli imputati ora sembrano essere finiti anche i giocatori, ai quali appunto viene chiesto di rispettare la maglia visti i recenti risultati negativi e un atteggiamento tutt’altro che convincente. Costretti da tempo a stare lontani dai gradoni del Franchi a causa dell’emergenza Coronavirus, per far sentire la propria voce (e molto probabilmente i fischi) i tifosi fiorentini hanno scelto di esporre ai cancelli del Franchi lo striscione presente nella fotografia realizzata da Fiorentinanews.com