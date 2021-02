Sousa e la puntata dallo chef insubordinato prima di vedersi Dragowski

Così come la Toscana, anche la Liguria ieri è passata da regione gialla ad arancione, con tutto quello che ne consegue. Una prima restrizione è che i ristoranti non potevano essere aperti per pranzo ad esempio. Una misura che non ha seguito lo chef Ivano Riccobono con il suo The Cook al Cavo (una stella Michelin) che ha avuto tra i suoi avventori l’ex allenatore della Fiorentina e ora selezionatore della nazionale polacca, Paulo Sousa. Pranzo al ristorante prima di andare a Marassi per vedere, tra gli altri, il viola Dragowski. A riportare la notizia è Primo Canale di Genova.

