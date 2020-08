Sousa rompe con il Bordeaux: Ancora una volta decisivi i programmi della società

L’ex allenatore della Fiorentina, Paulo Sousa, sale alle cronache per un’altra rottura, ovvero quella del contratto in essere con il Bordeaux. Al termine di una trattativa tutt’altro che semplice, il tecnico portoghese e il club transalpino hanno trovato l’accordo per la risoluzione del contratto che aveva come scadenza giugno 2022. Il suo posto, secondo quanto riportato da L’Equipe verrà preso da Jean-Louis Gasset. A determinare questa rottura sono stati anche questa volta i progetti futuri della società.

