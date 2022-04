L’ex calciatore Salvatore Soviero ha parlato a Teleclubitalia sulla sfida tra Napoli e Fiorentina: “Per il Napoli, la Fiorentina è un avversario abbordabile, un po’ come la Roma. Sono squadre che ti lasciano giocare e tu devi avere la personalità giusta. Lotta scudetto? Prevarrà, ovviamente, chi ha più voglia di vincere. Il Napoli sta dimostrando di potercela fare. Arbitri? Non sono incompetenti, ma visti gli episodi delle ultime giornate, cominci anche a pensare in malafede…”.