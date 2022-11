Sozza assolto, Fiorentina indignata. Il club di Commisso ritiene di non avere le simpatie del Palazzo

L’arbitro di Milan-Fiorentina, Simone Sozza. è stato salvato dopo la sua prestazione a San Siro. Le sue scelte più controverse sono state derubricate a “situazioni di campo”, sulle quali il Var, di conseguenza non sarebbe potuto intervenire. Solo il giudizio sul contatto Rebic-Duncan è stato criticato.

Sull’argomento ritorna stamani il Corriere dello Sport-Stadio, giornale sul quale si legge che la Fiorentina studia le mosse future, perché è vero che non c’è stata nessuna reazione pubblica da parte dei viola, anche dopo l’incontro fra Barone e Gravina, ma resta l’indignazione per quello che è accaduto in campo.

Il club di Commisso, si legge ancora sul quotidiano citato, continua a ritenere di non avere le simpatie del Palazzo.