Spadafora: “Abbiamo dato l’input per fermare il campionato. Spero sia firmato già domani”

Siamo a un passo dal fermare il campionato di Serie A. Lo ha annunciato il ministro dello Sport Vincenzo Sapdafora, che in una nota all’Ansa spiega come sia stato dato l’input per tale provvedimento: “Sono e siamo già al lavoro per la stesura del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia sportiva, che spero possa essere firmato già nella giornata di domani per lo stop al campionato”.