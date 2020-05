Spadafora: “Le squadre di Serie A possono tornare ad allenarsi in gruppo. Non può non ricominciare il calcio”

Ospite su Rai 1 il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha finalmente dato il via libera agli allenamenti collettivi, annunciando anche un’altra novità. Queste le sue parole: “Pochi minuti fa abbiamo pubblicato il protocollo che consente alla FIGC di riprendere gli allenamenti collettivi. Finalmente è arrivato l’ok dal Comitato Tecnico Scientifico. Lunedì inoltre riceveremo il nuovo protocollo per la ripresa del campionato. Se riparte l’Italia non può non ripartire anche lo sport e l’industria del calcio”.