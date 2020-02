Spadafora: “Nelle regioni a rischio abbiamo dato il permesso di giocare a porte chiuse” E Udinese-Fiorentina?

Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora è intervenuto ai TG2 parlando della possibilità di giocare a porte chiuse: “Sono già in vigore provvedimenti che vietano gli eventi fino a domenica prossima, inizialmente per la Lombardia, il Veneto e il Piemonte, ora con questo abbiamo allargato anche a Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Liguria. In queste regioni, resta il divieto di manifestazioni sportive, per alcuni eventi abbiamo dato la disponibilità a svolgerli a porte chiuse”.

Quindi si giocherà Udinese-Fiorentina? Pare proprio di sì.