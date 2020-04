Spadafora: “Non vedo come certa la ripresa dalla Serie A. Ripartire con gli allenamenti non significa…”

Vincenzo Spadafora, Ministro allo Sport, ha parlato al Tg2 riguardo la ripresa del campionato di Serie A. Questo il suo pensiero: “Lo sport non è solo il calcio ed il calcio non è solo la Serie A, anche se quel campionato è una vera e propria industria. Mercoledì avrò un incontro con la FIGC, valuteremo questo protocollo, ma io oggi non vedo come certa la ripresa degli allenamenti o del campionato. Io valuterò con grande attenzione la ripresa degli allenamenti, il mio auspicio è che si possa riprendere. Ma ripartire con gli allenamenti non significa per forza ripartire con il campionato”.