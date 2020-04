Spadafora pensa di ripartire a Maggio: “Per quella data le società devono avere le risorse, serve sacrificio da parte degli atleti”

Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora è intervenuto commentando il nuovo DPCM firmato dal Presidente Conte ieri sera: “Dobbiamo chiedere un ulteriore sacrificio ai nostri atleti, che serve a tutelare loro stessi e tutti quanti noi. Abbiamo di fronte a noi dieci giorni importanti e complicati in cui possiamo vedere la differenza e cominciare da dopo Pasqua ad avere segnali ancora più netti”.

E sul ripartire a Maggio ha detto: “Serve un piano straordinario per le iniziative da quando speriamo di poter essere fuori dall’emergenza coronavirus per pensare al futuro. Ma per poter ripartire da maggio, bisogna che a quella data tutte le realtà sportive possano arrivare con le risorse necessarie”.