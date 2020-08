SPAL-Fiorentina: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Ultima recita di un’infinita stagione 2019/2020, la prima da presidente per Rocco Commisso, che sicuramente sperava in qualcosa di meglio ma che alla fine del campionato potrebbe trovarsi comunque nella parte sinistra della classifica. Per farlo basterà vincere sul campo della Spal, oggi pomeriggio alle 18, e chiudere quindi con due vittorie una stagione davvero insolita. All’andata la decise Pezzella con un colpo di testa a pochi minuti dalla fine, stasera potrebbe deciderla anche qualche seconda linea di quelle scelte da Beppe Iachini e Di Biagio, tecnico degli spallini, ormai retrocessi. Appuntamento alle 18 quindi, agli ordini del sig. Prontera, con la consueta diretta testuale di Fiorentinanews.com e lo spazio, a fine gara, per le pagelle e le voci dei protagonisti dal “Mazza” di Ferrara.

