SPAL-Fiorentina: 1-0. Un miracolo di Galeotti nega il pareggio a Ponsi. Segui la diretta testuale

Si gioca anche oggi in casa Fiorentina, e a scendere in campo tocca ancora alla Primavera che oggi sfida la SPAL Primavera in trasferta. Periodo intenso per i ragazzi di Aquilani, chiamati a giocare ogni tre giorni. I viola cercano riscatto dopo la sconfitta subita nel derby toscano contro l’Empoli domenica scorsa. I padroni di casa fin qui hanno raccolto 14 punti in 7 partite, bottino che li vede così stabilmente al terzo posto in classifica. La Fiorentina invece deve ritrovare la via della vittoria, visto che in 8 partite, una in più rispetto a gli avversari, ha collezionato appena 9 punti. Come di consueto Fiorentinanews.com vi offrirà la diretta testuale della partita.

SPAL: Galeotti; Iskra, Peda, Ritanen, Yabre; Attys, Zanchetta, Campagna (Alcides); Ellertsson, Pihit, Cuellar.

FIORENTINA: Ricco, Frison, Ponsi (Amatucci), Chiti, Fiorini, Corradini (Gentile), Pierozzi, Bianco, Munteanu, Agostinelli (Tirelli), Di Stefano.

75′ Sostituzione Spal: esce Campagna ed entra Alcides

70′- Conclusione di Bianco dal limite dell’area, Galeotti si salva alzando sopra la traversa

66′- Ammonito Frison per fallo su Cuellar

60′- Doppio cambio per Aquilani Tirelli e Amatucci per Ponsi e Agostinelli

55′- Destro magico di Ponsi a giro sul secondo palo, ma Galeotti compie un vero e proprio miracolo cancellando il gol del pareggio viola

48′- Contatto in area tra Bianco e Ritanen. Il contatto c’è, ma non è abbastanza per l’arbitro per concedere il penalty alla Fiorentina

46′- Sostituzione Fiorentina: Gentile per Corradini.

46′- Ecco di nuovo in campo le due squadre

45+1- Dopo 60 secondi di recupero si chiude la prima frazione di gioco. 1 a 0 per i padroni di casa all’intervallo

44′- Peda stende Bianco. Punizione per la Fiorentina: sul pallone Fiorini non sfrutta una buona occasione

39′ Colpo testa contro testa tra Agostinelli e Pihit. L’attaccante viola ha avuto la peggio, soccorsi in campo per lui, ma non sembra nulla di grave

35′ Occasionissima Fiorentina. Agostinelli di testa colpisce la traversa e sulla ribattuta Di Stefano non riesce a mettere dentro per il tap in vincente

31′- I padroni di casa protestano per un presunto contatto in area: Pihit va giù su un cross da sinistra di Ellertsson. Per l’arbitro tutto regolare, si gioca

26′- Zanchetta gioca corto un angolo dalla sinistra, Pihit va direttamente in porta col mancino ma Ricco è attento e respinge la conclusione avversaria

21′- Ci prova Ponsi da posizione decentrata: troppo debole la sua conclusione per far male a Galeotti

15′ Campagna lanciato a rete sfiora in raddoppio per i locali. Il suo tentativo di pallonetto però non è vincente

10- Agostinelli steso sulla trequarti avversaria da Attys che si guadagna così il primo giallo del match

7′- Agostinelli attacca sulla sinistra, uno due con Munteanu, ma sul più bello la Fiorentina non riesce a concretizzare

1′ Vantaggio SPAL: Zanchetta porta subito in vantaggio i suoi con una conclusione mancina che non lascia scampo a Ricco

1′- Iniziata la partita