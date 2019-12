Spalletti alla Fiorentina? Ecco i motivi per cui non verrà né ora, né in estate

Luciano Spalletti non guiderà la Fiorentina né ora, né la prossima estate. Erano molti i tifosi viola che auspicavano il suo arrivo a Firenze ma questo non si concretizzerà. Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio non è una questione di soldi. Giunto a 60 anni, Spalletti è all’ultimo, vero, ciclo della sua carriera e quindi cerca un progetto di alto livello, che gli possa fare vincerei trofei subito. Insomma una big, anche in Premier League, e in questo momento, purtroppo, la Fiorentina è un club che non è a livelli altissimi.