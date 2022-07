Spalletti chiede un big e mette in discussione Meret. Un portiere che la Fiorentina ha sempre seguito ma per il quale ormai non c’è più spazio

Sono diversi i motivi che hanno spinto la Fiorentina a puntare su Pierluigi Gollini. Quello che ci piace evidenziare è la volontà di Italiano, che ha chiesto personalmente di ingaggiare l’ex numero uno dell’Atalanta. Ma tra i profili analizzati dalla dirigenza c’era anche quello di Alex Meret, scartato subito principalmente perché sembrava ormai ad un passo dal rinnovo con il Napoli.

Sembrava, appunto, perché le cose in realtà sono andate diversamente. La firma non è ancora arrivata, perché Meret non ha ricevuto le garanzie di titolarità che chiedeva. Se la società ha intenzione di puntarci, infatti, più perplesso appare invece Spalletti che sta chiedendo a gran voce un altro portiere di spessore da scegliere tra Kepa, Navas e Neto.

Qualora arrivasse un profilo del genere, Meret si sentirebbe messo in discussione e probabilmente non rinnoverebbe. A quel punto però di porte libere da occupare, almeno in Italia, ce ne sarebbero poche. Compresa quella della Fiorentina, che già negli anni passati lo aveva cercato e che però è ormai blindata da Gollini e Terracciano.