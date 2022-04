Spalletti conferma: “Osimhen ci sarà, si è allenato forte e non ha sentito niente”. La prova del nove per Igor

Era una delle speranze viola, diciamo così, l’assenza di Viktor Osimhen che si era fermato per un problema muscolare nei giorni scorsi. Poi il graduale rientro e la conferma di Spalletti in sala stampa, con il nigeriano che sarà il pericolo numero uno per la difesa viola:

“Sta bene, ad inizio settimana c’è stato questo avvertimento in una partitina ed abbiamo preferito farlo staccare per precauzione. Ci sarà, ha fatto gli ultimi allenamenti andando forte e non sentendo niente. Averlo è importante, ma non averlo ci ha aiutato a capire la qualità dei giocatori con cui abbiamo a che fare, ci ha confermato quanto è forte Mertens, Petagna quando ha giocato, Zanoli che non aveva mai giocato e fa il Di Lorenzo, Lozano e Elmas che entrano dopo e mettono al sicuro il risultato con forza e velocità, Osimhen è importantissimo, non lo spingete troppo… non soffiate sempre, deve stare in un gioco corale e di squadra”.