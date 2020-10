Spalletti è quel NO alla Fiorentina. Ma ora le condizioni sono cambiate…

Tra i nomi al vaglio della Fiorentina per un’eventuale sostituzione di Giuseppe Iachini, c’è anche quello di Luciano Spalletti secondo il Corriere dello Sport-Stadio. Sull’ex tecnico dell’Inter si legge sul quotidiano sportivo che è un vecchio pallino del diesse Daniele Pradè. A gennaio disse di no al club viola, perché era convinto di trovare una proposta di una big europea. Il suo sogno era andare nella Premier League. In questo momento però le caselle sono tutte occupate e l’unica che può liberarsi è…la Fiorentina.

