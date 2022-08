Spalletti: “Fiorentina bravissima ad andare forte fino all’ultimo nonostante le fatiche di coppa. L’arbitraggio mi è piaciuto molto”

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato al termine della partita contro la Fiorentina: “Da questa partita portiamo via un punto difficile e meritato. Le squadre si sono affrontate a viso aperto, ci sono state occasioni da ambo le parti ma la nostra linea difensiva si è sempre fatta trovare pronta. Poi Gollini è stato bravo in un paio di interventi, Lozano si è mangiato un gol di testa. Offese? Per novanta minuti ho sentito persone offendere mia mamma, peraltro con bambini vicini, e nessuno fa niente. Non è vero che succede ovunque, a Napoli non si sentono offese alle panchine. Non è possibile un’ignoranza di questo genere”.

E poi ha aggiunto: “Dai nuovi acquisti mi aspettavo qualcosa di più, nell’ultimo quarto d’ora la Fiorentina poteva essere stanca e invece è rimasta in campo con forza fino all’ultimo. Le forze fresche dei nostri giocatori entrati dalla panchina non hanno incise. Contro una squadra che pressa bene come quella viola bisogna essere più precisi nei passaggi. Arbitraggio? Mi è piaciuto molto, direi meglio nel secondo tempo quando è stato più equilibrato”.