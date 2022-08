Spalletti: “Fiorentina e Roma si sono rinforzate”

Il mercato della Fiorentina non è passato certo inosservato alle concorrenti, specialmente quando non sono molte le squadre che fin qui sono riuscite ad accontentare i propri allenatori. Tra gli scontenti c’è anche il tecnico toscano Luciano Spalletti che ha visto fortemente indebolirsi il suo Napoli con la partenza di giocatori importanti come Insigne, Mertens, Koulibaly e Ospina.

In una lunga intervista, Spalletti ha confidato le sue impressioni al Corriere della Sera, parlando del mercato delle squadre di Serie A: “Tutte le squadre di vertice si sono rinforzate in modo significativo. Oltre alle milanesi e alla Juventus ci sono Fiorentina e Roma che si sono fortemente rinforzate. Quanto a noi, sappiamo che sarà un campionato anomalo ma faremo il nostro percorso. Il mercato è ancora lungo”.