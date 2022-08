Spalletti: “I tifosi viola dietro la panchina sono maleducati professionisti, ce l’hanno sempre con la ‘tu mamma’. La Fiorentina ci ha preso a uomo…”

Parte subito all’attacco Luciano Spalletti commentando a Dazn lo 0-0 contro la Fiorentina, prendendosela con alcuni tifosi viola dietro la sua panchina:

“Si sa che ti offendono dall’inizio alla fine, volete sapere per filo e per segno cosa ti dicono? Con dei bambini vicino, una maleducazione che è incredibile. C’erano dei bambini a due metri a guardare e tirano in ballo ‘la tu mamma, la tu mamma’, c’ha 90 anni la mi’ mamma. Sono maleducati professionisti.

Osimhen? Palle lunghe ne abbiamo giocate tantissime ma lui non riesce a gestire la palla addosso in questo modo, non sa trovare lo spazio perché la Fiorentina veniva a fare uomo contro uomo. Poche scelte da dietro nel trovare il passaggio morbido che mettesse in condizione quello davanti di giocare la palla, abbiamo perso molti duelli. Non siamo riusciti a dare l’impulso che potevamo dare con i giocatori freschi”.