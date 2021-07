Spalletti “scarica” Ounas, ma la Fiorentina non è più in pole per l’esterno del Napoli

Qualche mese fa era emersa in ottica Fiorentina l’ipotesi Ounas, rientrata però subito perché Spalletti aveva bloccato le uscite volendo prima valutare personalmente i giocatori. Ebbene, dopo la prima parte di ritiro il responso del tecnico del Napoli sembra essere arrivato e spedisce Ounas direttamente nella lista degli esuberi.

Secondo La Gazzetta dello Sport l’esterno non è più una priorità per i partenopei, tanto più che ci sono due squadre già interessate a lui. Tra esse non viene nominata la Fiorentina, evidentemente non interessata per il momento a giocatori in quel ruolo, mentre spingono forte Torino e Monza.