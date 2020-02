Spalletti: “Se ho rifiutato la Fiorentina? No, l’unica a cercarmi è stato il Milan…”

Ospite a Sportitalia, l’ex tecnico interista Luciano Spalletti è stato interpellato anche sul suo possibile approdo sfumato sulla panchina della Fiorentina: “Io non sono di quelli che dicono di aver rifiutato questo o quell’altro. Se c’è una situazione si prende in considerazione e se ne parla. Io parlo di quello che mi è successo: l’unica squadra che mi ha cercato è stato il Milan, poi è andata a finire così. Non c’è stato niente di concreto”.