In attesa di tornare in panchina, Luciano Spalletti lancia il suo messaggio in ottica Coronavirus, immerso nella sua realtà familiare alle porte di Firenze. Questo il suo post su Instagram: “Restiamo a casa a vaccinarci con l’amore per il nostro paese. Facciamo vedere a questo CVirus che ha scelto l’avversario sbagliato per fare carriera. #iorestoacasa”.