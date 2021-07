Spalletti vuole Malcuit al Napoli: il nuovo ruolo dell’ex terzino della Fiorentina

Dopo solo 5 presenze nei suoi 4 mesi con la maglia della Fiorentina il laterale francomarocchino Kevin Malcuit ha fatto ritorno a Napoli, società proprietaria del cartellino del giocatore. In viola è stato una vera e propria delusione: chiamato a rinforzare la fascia destra per fornire un’alternativa di livello a Venuti, il numero 25 non è mai sembrato coinvolto nella causa della squadra di Prandelli prima e di Iachini poi.

Quest’oggi Il Mattino, all’interno di un articolo inerente al calciomercato della squadra di De Laurentiis, ha annunciato l’impensabile: nonostante le ultime due deludenti stagioni sembra che Luciano Spalletti, neo tecnico degli azzurri, voglia mantenerlo in rosa. La prossima stagione l’ex viola rappresenterebbe la prima alternativa sulla corsia desta a Giovanni Di Lorenzo, al momento impegnato con la nazionale italiana agli europei e ormai titolare inamovibile nell’undici titolare del tecnico toscano.