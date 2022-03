Spalluto: “Andare in ritiro con la Fiorentina sarebbe un sogno, ma adesso penso al Gubbio e ai nostri obiettivi”

Al sito tuttoc.com ha parlato l’attaccante della Fiorentina in prestito al Gubbio Samuele Spalluto, autore fino ad ora di un ottima stagione in Serie C segnando 10 gol in 24 presenze. Queste le sue dichiarazioni: “A livello personale quest’anno mi ero posto l’obiettivo di crescere, mettermi in mostra e aiutare la squadra, Inizialmente volevo segnare almeno 5 gol, poi ho alzato l’asticella a 10, ma ora penso solo a far bene e a centrare i playoff con la squadra”.

E sull’approccio con la Serie C: “Non è stato facile, specie per un giovane che arriva tra i “grandi” per la prima volta. Ho ricevuto però tanti consigli e un bel supporto dai più grandi del gruppo, ho pensato ad allenarmi duramente per farmi trovare pronto quando il mister ha ritenuto di avere bisogno di me. L’obiettivo playoff è vicino, ma noi viviamo partita per partita. Ovviamente vogliamo vincerle tutte e poi vedremo dove meriteremo di essere in classifica”.

E sull’ex compagno Niccolò Pierozzi: “Credo che andare in ritiro con una squadra di alto livello sia un sogno. Ora però penso solo al Gubbio, a finire la stagione e raggiungere i nostri obiettivi. Alla prossima stagione penserò più avanti, c’è ancora tempo”.