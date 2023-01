Spalluto: “Qui a Novara mi voglio migliorare perché ho ancora grossi margini. Quando mi hanno chiamato non ci ho pensato due volte”

Si è svolta oggi la presentazione alla stampa del nuovo attaccante del Novara Samuele Spalluto, arrivato in prestito dalla Fiorentina dopo i sei mesi alla ternana. Queste le sue parole: “In Serie C erano diverse le squadre che mi volevano perché lo scorso anno ho fatto discretamente bene, però ho scelto Novara perché mi convinceva di più la piazza e ha una lunga tradizione. Nelle giovanili del Novara ero già venuto a giocare qui come avversario e sapevo delle strutture che avrei trovato. La società poi ha degli obiettivi importanti e non ci ho pensato su due volte.

Sono arrivato qui per aiutare la squadra in primis, ma anche per migliorarmi dato che sono giovane e ho ampi margini su questo aspetto. Amo giocare in area, come attaccante voglio sempre fare gol e anche lo scorso anno, come prima punta, ho fatto tante reti. Abbiamo ottimi giocatori per poter aumentare i palloni in area, ma studieremo con il mister come migliorare questo aspetto”.