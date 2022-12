Spalluto ritrova il campo con l’arrivo di Andreazzoli: come cambiano i piani dell’attaccante della Fiorentina?

Un rientro in campo dopo 11 partite, quasi 12, quello di Samuele Spalluto nella sfida fra Ternana e Cagliari. L’ultima volta era stata a Modena, alla quarta giornata, dove venne impiegato per appena 6′. Il ritorno in campo, voluto dal nuovo tecnico delle Fere, Aurelio Andreazzoli, ha segnato la seconda presenza stagionale dell’attaccante in prestito dalla Fiorentina, che sicuramente non sta ritrovando lo stesso spazio della stagione precedente.

Dopo le 11 reti segnate a Gubbio in Lega Pro, Spalluto non era stato preso granché in considerazione da Lucarelli, esonerato pochi giorni fa nonostante il piazzamento attuale in zona playoff della compagine umbra. Adesso, il centravanti prestato dalla Fiorentina vuole giocarsi le sue carte, cercando di fare più esperienza possibile nel campionato cadetto. Attenzione, però, all’apertura della vicina finestra di mercato, ma soprattutto a quella delle liste, che Spalluto rischia di salutare dopo una prima parte di stagione trascorsa ai margini del progetto tecnico.