Spauracchio e bestia nera viola: occhio a Caprari, da solo più gol di tutti gli esterni della Fiorentina

Il problema dei gol dagli esterni è uno di quelli che tiene banco a Firenze, mentre il Verona sembra non averne nella maniera più assoluta, numeri alla mano. Tra le fila di Tudor infatti ci sono 3 giocatori offensivi in doppia cifra, o quasi: uno di questi è Barak, che però dovrebbe essere out, poi c’è Simeone che ha già stabilito il suo record personale in campionato e infine Gianluca Caprari. L’ex Roma e Samp oltre ad essere uno spauracchio è anche una discreta bestia nera per la Fiorentina, avendole segnato più volte con le maglie di Pescara e Sampdoria. I suoi numeri sono quasi ingenerosi se rapportati con quelli degli esterni viola: 9 gol in questa Serie A, più di quanti ne abbiano messi insieme Sottil (3), Gonzalez (2), Saponara (2) e Callejon (1), in attesa che si sblocchi Ikoné. Una partita che per la difesa di Italiano non sarà per niente banale quindi.